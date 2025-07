Urbanistica: pm, ‘Sala propose patrocinio per aggirare regole e facilitare affari illeciti’

Adnkronos

Milano, 17 lug. Anche una delibera del 12 dicembre 2023 con la quale la Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Rigenerazione urbana Gianfranco Tancredi e dello stesso sindaco Giuseppe Sala, concede all’ex presidente della Commissione per il paesaggio Giuseppe Marinoni il patrocinio gratuito del Comune di Milano per realizzare (tramite il suo studio) un’analisi sulla “strategia Urbana e paesaggistica “Porte Metropolitane – Milano 2050” è finita nell’inchiesta della Procura di Milano sull’urbanistica.

In particolare, i pubblici ministeri evidenziano “l’illogicità e l’arbitrarietà intrinseca della delibera”, in quanto “determinava un insanabile conflitto dì interessi ìn capo al presidente della Commissione per il paesaggio Marinoni, e al contempo vi conferiva artificiosamente un’apparenza di istituzionalità e di legalità, con l’ulteriore artificio del riconoscimento a quello studio urbanistico, in sostanza commissionato a Marinoni, dell’interesse pubblico, al di fuori di ogni canone logico”. In realtà, per la procura, “il patrocinio deliberato su proposta dell’assessore e del sindaco, allo studio di Marinoni sulle Porte Metropolitane, era uno strumento artificioso per raggirare le regole e facilitare l’avvio di un piano di affari occulto, di pianificazione ed attuazione di agglomerati edilizi in ampie aree, intorno a nove nodi periferici, al confine tra la città e i comuni dell’hinterland”.