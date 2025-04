Urbanistica: Procura Milano incontra Comune, giustizia riparativa ipotesi in salita

Adnkronos

Milano, 1 apr. Non c’è ancora una data fissata ma è in programma questa settimana l’incontro tra la Procura di Milano e l’Avvocatura di Palazzo Marino per discutere del tema urbanistica e sulla possibilità prospettata dal Comune ai costruttori per risolvere lo stallo che pesa su centinaia di famiglie. L’ipotesi è di fidejussioni bancarie prodotte dalle società promotrici degli edifici contestati, a garanzia degli eventuali maggiori oneri comunali che dovessero essere accertati come dovuti alla conclusione dei procedimenti giudiziari. Nei prossimi giorni Marcello Viola, incontrerà insieme al pool titolare delle inchieste sull’urbanistica, l’avvocato Antonello Mandarano.