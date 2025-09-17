Usa: Powell, per mercato del lavoro rallenamento ‘insolito’**

Adnkronos

Roma, 17 set. – Il mercato del lavoro negli Usa nel suo complesso, “sia dal lato dell’offerta che della domanda” ha mostrato un “rallentamento insolito”. E’ il giudizio espresso dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell nell’incontro con la stampa dopo la riunione de Fomc che ha tagliato i tassi di 25 punti base, Powell ha ricordato come “l’aumento dei posti di lavoro dipendenti ha subito un rallentamento significativo, attestandosi a un ritmo di appena 29.000 unità al mese negli ultimi tre mesi. Gran parte di questo rallentamento riflette probabilmente un calo della crescita della forza lavoro, dovuto alla minore immigrazione e alla minore partecipazione al mercato del lavoro”.