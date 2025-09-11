Usa, Pro Vita & Famiglia: “Sgomento, anche in Italia clima anti-pro vita nel silenzio sinistra”

Adnkronos

Roma, 11 set. Pro Vita & Famiglia Onlus esprime “sgomento e dolore per l’assassinio di Charlie Kirk negli Stati Uniti, figura di primo piano nella difesa della vita, della famiglia e della libertà educativa, valori che ha testimoniato in prima persona anche come marito e padre di due figli. La sua morte non è solo una tragedia personale e familiare, ma rappresenta anche un punto di svolta drammatico di un clima di odio e di intimidazione crescente contro chi, in tutto il mondo, si impegna pubblicamente per la tutela della dignità umana dal concepimento, per la famiglia come fondamento della società e per il diritto dei genitori a educare i propri figli senza ingerenze ideologiche”.

“In Italia questo clima è alimentato da anni da media, partiti e organizzazioni di sinistra tramite fake news e calunnie, come dimostrano i ripetuti attacchi alla sede nazionale di Pro Vita & Famiglia a Roma, le scritte minacciose sui muri in molte città, gli insulti e le offese sui social, il boicottaggio violento di conferenze e convegni – continua Pro Vita & Famiglia Onlus – Tutti questi episodi non sono mai stati condannati apertamente dai partiti di sinistra italiani, che non hanno mai espresso nemmeno alcuna forma di solidarietà”.