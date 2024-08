Vacanze e furti in casa, dalle luci ai vicini: i consigli, vademecum

Adnkronos

Roma, 12 ago. Chiedere ai vicini di ritirare la posta in eccesso e di rimettere a posto lo zerbino dopo che sono state fatte le pulizie nel condominio ed eventualmente farli entrare nell’appartamento, di tanto in tanto, per accendere le luci e aprire le finestre. Sono i consigli della Polizia per scongiurare possibili furti in casa mentre si è in vacanza. ”Ai vicini di casa chiediamo di essere delle ‘sentinelle”’, spiegano all’Adnkronos dalla polizia, che raccomanda poi di avvisare subito il numero unico di emergenza 112 nel caso si vedessero eventuali persone sconosciute che si aggirano nel palazzo”.

E’ ”molto importante inoltre – dicono – evitare di pubblicare le foto scattate con gli amici in riva al mare o in montagna che rivelano che siamo lontani da casa e magari condividere le foto sui social solo al ritorno dalle ferie”.

Per chi resta in casa da solo invece anche durante le vacanze la Polizia ricorda che luce e rumore tengono lontano i malviventi: ”Se sei solo tieni accesa la luce in due o più stanze per simulare la presenza di più persone. Se sei in casa chiudi la porta con la chiave. Puoi anche tenere la porta protetta con il paletto o con la catena di sicurezza. Se ti senti in pericolo chiama subito il 113 o il numero unico d’emergenza 112”.

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza passiva, la Polizia consiglia di rendere l’abitazione sicura in particolare con porte e finestre. ”Ideale è una porta blindata con serratura antifurto recente – spiega la Polizia – Se puoi installa in casa un sistema di antifurto elettronico o vetri antisfondamento. In alternativa è sempre valido il ricorso alle grate, purché siano robuste, con serrature di sicurezza recenti e che lo spazio tra le sbarre sia minimo. Se l’interruttore della luce è all’esterno, proteggilo con una cassetta metallica chiusa a chiave per impedire che qualcuno possa staccare la corrente”.