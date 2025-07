Vaccini: arrestato su mandato Usa, difesa chiede domiciliari ‘non pesi caso Uss’

Adnkronos

Milano, 28 lug. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico. E’ la richiesta formulata dagli avvocati Enrico Giarda e Simona Candido, difensori di Zewei Xu, l’informatico cinese di 33 anni arrestato all’aeroporto di Malpensa lo scorso 3 luglio su mandato degli Stati Uniti, con l’accusa di spionaggio, in particolare delle attività legate alla ricerca per un vaccino anti-Covid. Davanti ai giudici della quinta sezione penale della corte d’Appello di Milano, i legali si sono opposti alla conferma del carcere formulata dalla Procura generale e legata alla “pericolosità sociale” dell’uomo che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti.

In particolare l’avvocata ha ribadito che il trentatreenne, in vacanza in Italia con la moglie – la coppia ha potuto parlare brevemente al termine dell’udienza ed entrambi si sono lasciati andare a qualche lacrima – “è qui con un viaggio programmato e un visto turistico” e ora l’assenza di radicamento “è stata sanata e rafforzata – aggiunge il legale Giarda – con un immobile in locazione”. Un appartamento in affitto che è condizione necessaria per chiedere i domiciliari e provare a fargli lasciare la cella dove si trova da 25 giorni, in attesa della procedura di estradizione.