Vaccini: arrestato su mandato Usa, giudici Milano ‘resta in carcere, pericolo fuga’

Adnkronos

Milano, 1 ago. I giudici della quinta sezione penale della corte d’Appello di Milano hanno rigettato l’istanza con cui la difesa, gli avvocati Enrico Giarda e Simona Candido, chiedevano i domiciliari con braccialetto elettronico per Zewei Xu, l’informatico cinese di 33 anni arrestato all’aeroporto di Malpensa lo scorso 3 luglio su mandato degli Stati Uniti, con l’accusa di spionaggio, in particolare per attività legate alla ricerca per un vaccino anti-Covid.

Per la corte, l’autorità americana ha prodotto materiale di indagine che “delinea la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza” nei confronti del destinatario dell’estradizione che, in Italia con la moglie, può vantare su una “considerevole disponibilità economica” e sul “bisogno” – espresso davanti alla polizia che lo ha bloccato in aeroporto – “di tornare in Cina, qui non abbiamo nessuno a cui chiedere un aiuto o un supporto”. Nonostante il contratto d’affitto stipulato per dimostrare l’assenza del pericolo di fuga, i giudici non accolgono la richiesta perché “il radicamento (sul territorio italiano, ndr) non può essere confuso con il soggiorno temporaneo”.