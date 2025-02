Valentina Iaba, Studio Omnia Anagnina: “Consulenza nelle traduzioni: l’integrazione passa anche dalla burocrazia”

Adnkronos

– Nato a Roma, lo Studio offre oggi consulenze di traduzione su tutto il territorio nazionale: “Dai certificati di nascita alle sentenze, dai diplomi alle domande di cittadinanza, il nostro supporto è fondamentale anche nell’esaminare attentamente la documentazione”

Roma, 17 febbraio 2025. Vivere e lavorare in un paese straniero comporta numerose sfide. In Italia, in particolare, l’aspetto burocratico rappresenta per molti una problematica estremamente complessa da affrontare. Permessi, traduzioni giurate, cittadinanza e contratti immobiliari: il percorso per uno straniero rischia di trasformarsi a volte in un complesso labirinto.

Per questo diventano sempre più indispensabili le realtà che offrono servizi in questo campo. Realtà come lo Studio Omnia Anagnina, fra i più importanti punti di riferimento per chi necessita di servizi affidabili e tempestivi per districarsi tra le procedure amministrative italiane.

«Il nostro obiettivo – spiega da Roma l’Amministratrice Valentina Iaba – è semplificare la vita agli stranieri in Italia, garantendo assistenza su ogni fronte», a partire dalle traduzioni perché, prima ancora della burocrazia, il primo vero ostacolo per uno straniero è la comprensione della lingua.

È questo uno degli elementi di eccellenza dello Studio, che è cresciuto proprio intorno a questo servizio:

«Traduciamo documenti di ogni tipo – certificati di nascita, sentenze, trascrizioni – per consentire ai nostri clienti di presentare correttamente le pratiche richieste».

Documentazione legale, tecnica, finanziaria, cartelle mediche, comunicazioni scolastiche o aziendali. Lo Studio Omnia Anagnina offre supporto per le traduzioni di qualsiasi tipo di documento che, in casi specifici, viene anche legalizzato da notai e tribunali, «questo perché – precisa la Iaba – chi si rivolge a noi deve essere supportato in ogni fase del percorso, si tratti di una traduzione giurata o di una richiesta di cittadinanza».

Aspetto, quest’ultimo, sempre più cruciale, dato il crescente numero di domande, fattore che si aggiunge al già complesso percorso burocratico:

«È fondamentale aiutare le persone a compilare correttamene la documentazione, e soprattutto a presentarla in maniera completa. Se il consulente a cui ci si rivolge non esamina dettagliatamente il carteggio, si rischia di presentare una domanda che verrà rigettata dall’ente competente, perdendo tempo e denaro».

Attenzione, precisione e professionalità nella consulenza offerta: questi sono gli elementi che hanno portato lo Studio Omnia Anagnina a essere un punto di riferimento non soltanto a Roma, ma in tutta Italia.

«Riceviamo documentazione da tradurre anche via mail o per posta», spiega la Iaba, specificando che il servizio copre tutto il territorio nazionale, grazie alla collaborazione con traduttori esperti e iscritti all’albo dei traduttori ufficiali.

Uno staff in costante crescita, che ha permesso allo Studio di estendere il ventaglio dei servizi anche al settore tecnico immobiliare:

«Oggi sul territorio di Roma assistiamo i clienti anche nella compravendita e negli affitti immobiliari, offrendo consulenza anche per certificati energetici, visure e planimetrie».

Il tutto con l’obiettivo che caratterizza da sempre la filosofia dello Studio Omnia Anagnina: rendere la consulenza una garanzia di supporto affidabile e trasparente: