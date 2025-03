Vania Palmieri, Credito su Misura: il Bestseller su come negoziare efficacemente con gli istituti di credito per ottenere finanziamenti aziendali

Adnkronos

– Milano, 04.03.2025 – Sono tanti gli imprenditori che, pur avendo idee brillanti e aziende solide, faticano a ottenere credito dalle banche, scontrandosi quotidianamente con richieste di finanziamento respinte, linee di credito revocate e condizioni sempre più stringenti. Fortunatamente però una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano migliorare la percezione della propria azienda agli occhi degli istituti di credito ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Vania Palmieri “CREDITO SU MISURA. La Guida Strategica Per Ottenere Con Semplicità Il Credito Bancario Che Realizzerà I Tuoi Progetti Aziendali” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per accedere al credito bancario attraverso una visione chiara del funzionamento dell’intero sistema.

“Il mio libro si propone come una guida per le imprese che desiderano navigare nel complesso mondo della finanza aziendale e del rapporto con le banche” afferma Vania Palmieri, autrice del libro. “Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, il testo accompagna l’imprenditore in un percorso di consapevolezza della salute finanziaria della propria azienda, fornendo gli strumenti per interpretare le dinamiche bancarie e instaurare un dialogo costruttivo con gli istituti di credito”.

Secondo l’autrice, gli imprenditori italiani sono poco consapevoli, soprattutto in campo bancario, delle dinamiche finanziarie che influenzano la propria attività. Motivo per il quale si trovano in grande difficoltà quando cercano di instaurare un dialogo con gli istituti di credito, finalizzato a ottenere prestiti e finanziamenti necessari per il proprio business.

“Vania Palmieri è una professionista che ha pensato di aiutare, con il proprio libro, tanti imprenditori a rendere più efficace la relazione tra Micro, PMI e banche in relazione al credito bancario” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Le informazioni condivise dall’autrice dimostrano che ottimizzare la propria posizione creditizia e negoziare in sicurezza per ottenere i finanziamenti necessari è realmente possibile: tutto sta nel sapere come fare”.