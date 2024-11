Vantage Markets nominato broker leader nelle ultime classifiche di Investing.com per il 2024 durante il periodo elettorale statunitense

Adnkronos

– SYDNEY, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ — Vantage Markets (o “Vantage”), un pluripremiato broker multi-asset, ha ancora una volta consolidato la sua reputazione di eccellenza, superando i concorrenti in numerose categorie chiave nell’ultimo test di intermediazione di Investing.com.

Investing.com, uno dei principali editori finanziari al mondo, fornisce notizie, analisi e dati finanziari in tempo reale, rivolgendosi a oltre 60 milioni di utenti mensili nei mercati globali. I suoi test di intermediazione sono molto apprezzati nel settore e offrono approfondimenti completi sulle prestazioni dei broker basati su rigorosi criteri di valutazione.

In questa ultima valutazione, il test ha valutato molteplici parametri chiave, tra cui leva finanziaria, valore e stabilità dello spread, percentuale di assenza di slippage, profondità del mercato, costo degli ordini di grandi dimensioni e competitività dello swap, condotto durante uno dei periodi più volatili, quello delle elezioni statunitensi, con dati di test incentrati sul movimento del prodotto oro (XAUUSD).

Leva finanziariaVantage si è distinta nel fornire una leva finanziaria flessibile e altamente competitiva fino a 1:2000 (nelle regioni selezionate), garantendo ai trader l’accesso a potenti strumenti finanziari con una gamma di opzioni su misura per le loro esigenze di trading. Questo equilibrio tra flessibilità e controllo è essenziale per la filosofia di Vantage, che consiste nel fornire ai trader strumenti che supportano una gestione intelligente del rischio.

Valore e stabilità dello spreadIn base ai dati del conto ECN, il test ha evidenziato i valori dello spread eccezionalmente bassi di Vantage, pari a 9,1 rispetto ad altri broker, offrendo ai trader un accesso conveniente ai mercati. Inoltre, la stabilità dello spread si è mantenuta costantemente entro un intervallo compreso tra 8 e 9 punti, un fattore critico durante le turbolenze del mercato. Questa stabilità dimostra la solida infrastruttura di Vantage e la sua dedizione nel fornire condizioni di trading affidabili indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.

Percentuale di assenza di slippageVantage ha dimostrato un tasso di esecuzione senza slippage senza eguali pari al 79% sui conti STP, dimostrando la sua capacità di ridurre al minimo la disparità tra prezzi richiesti ed eseguiti. Grazie alla riduzione di deviazioni inaspettate, Vantage garantisce che le strategie dei trader rimangano intatte, migliorando la fiducia e la trasparenza nell’esecuzione delle negoziazioni.

Profondità di mercatoIn un rigoroso test di piazzamento degli ordini durante eventi di notizie ad alta volatilità, Vantage ha dimostrato una profondità di mercato senza pari, gestendo lotti di grandi dimensioni con uno slippage minimo. Questo livello di profondità e stabilità del mercato riflette la forza della rete di liquidità di Vantage, offrendo ai trader un’esperienza fluida anche nei periodi di picco dell’attività di mercato.

Costo degli ordini di grandi dimensioniDurante il periodo di elevata volatilità delle elezioni statunitensi, Vantage si è distinta con un costo degli ordini di grandi dimensioni pari a -26,6, offrendo prezzi competitivi e riducendo al minimo le spese di negoziazione per le transazioni di grandi dimensioni. Questa è la base dell’impegno di Vantage nel garantire ai trader un rapporto costi-efficacia anche in mercati dinamici e in rapida evoluzione.

Competitività dello swapVantage continua a offrire valore con tassi di swap leader del settore, offrendo -30,8 per le posizioni lunghe e 22 per le posizioni corte. Nota per offrire alcuni tra i migliori tassi di swap del settore, Vantage si classifica ai primi posti con tassi vantaggiosi su entrambi i lati del mercato, offrendo ai trader un valore aggiunto, soprattutto per le posizioni a lungo termine.

Il riconoscimento da parte di Investing.com è una vera e propria dimostrazione dell’impegno di Vantage nei confronti dell’eccellenza e ne ribadisce la posizione di leader sul panorama del trading globale. Per i trader di tutto il mondo, questi risultati non sono solo il riflesso delle eccellenti condizioni di trading di Vantage, ma anche una promessa del suo impegno costante nel promuovere un ambiente di trading ad alte prestazioni.

Jack Kelly, responsabile delle vendite di Vantage Australia, ha affermato: “Qui a Vantage Australia siamo entusiasti di vedere come il nostro impegno nel fornire un’esperienza di trading di alta qualità sia stato premiato dalle ultime classifiche di Investing.com. Questo traguardo evidenzia la passione e la precisione che investiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Guardando al futuro, restiamo concentrati sul perfezionamento della nostra offerta e sulla garanzia che i nostri trader possano disporre dei migliori strumenti e del miglior supporto per muoversi sui mercati con sicurezza”.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Investing.com.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker multi-asset che offre ai clienti l’accesso a un servizio agile e potente per contrattare prodotti Forex e Contratti per Differenza (CFD) su materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con oltre 15 anni di esperienza di mercato, Vantage trascende il ruolo di broker, offrendo un ecosistema di trading affidabile, un’app di trading mobile pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che consente ai clienti di cogliere le opportunità di trading. Scaricare l’app Vantage dall’App Store o da Google Play.

