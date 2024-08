Varese: bimba azzannata dal cane, padre la salva

Adnkronos

Milano, 5 ago. Una neonata di 11 mesi è stata morsa da un cane di media-grossa taglia ed è stata salvata dal padre della piccola che ha ferito l’animale per fargli lasciare la presa. E’ accaduto nella giornata di ieri, domenica 5 agosto a Busto Arsizio, nella zona nord della città in provincia di Varese. La piccola era cosciente all’arrivo dei soccorritori, ed è stata medicata e trasportata all’ospedale: non sarebbe in pericolo di vita per i morsi, alle mani e al corpo, inflitti dall’animale. Sull’accaduto indaga la polizia locale.

