Varese: carabiniere fuori servizio riconosce stalker sotto casa della ex e lo fa arrestare

Milano, 20 mag. Durante un pomeriggio in cui era fuori servizio, un carabiniere ha riconosciuto un uomo che più volte aveva perseguitato la ex nelle vicinanze dell’abitazione della vittima; ha chiamato la centrale operativa e lo ha fatto arrestare. E’ accaduto lo scorso 14 maggio a Luino, in provincia di Varese.

A finire in manette un 54 enne di nazionalità rumena, che era stato al centro di svariate vicende di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai conviventi. Fatti che, a seguito della querela presentata dalla ex moglie, avevano portato all’emissione di un’ordinanza di allontanamento della casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa.