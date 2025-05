Verdone: “Il bullismo è una piaga anche in chi lo pratica, combattiamolo insieme”

Adnkronos

Roma, 26 mag. “È un onore per me essere il primo ambasciatore di vita dell’Osservatorio che anche quest’anno con il progetto ‘ampioni di Vita’ ha ottenuto grandi e importanti risultati nelle scuole”. A dirlo è l’attore e regista Carlo Verdone, intervenendo tramite un videomessaggio di saluto, all’evento ‘Maratona Bullismo’, in corso al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos. La giornata è l’occasione per presentare il primo Rapporto dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile.