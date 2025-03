Veronica Pitea e l’indipendenza energetica come scudo contro le turbolenze economiche. “Serve formarsi ed informarsi”

Adnkronos

– Torino, 20 marzo 2025. L’indipendenza energetica è diventata un tema cruciale nel contesto delle turbolenze economiche globali. Con l’aumento delle energie rinnovabili, che nel 2023 rappresentavano il 24,5% dell’energia consumata nell’Unione Europea, si sta delineando un nuovo scenario economico. Veronica Pitea, presidente di ACEPER, ne ha parlato We Make Future tenutosi a San Francisco, nella Silicon Valley, lo scorso 18 marzo, sottolineando che “la diversificazione degli investimenti in varie tecnologie rinnovabili riduce l’esposizione alla volatilità del mercato e aumenta la stabilità del portafoglio”. Questo approccio non solo mitiga i rischi legati alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, ma offre anche una maggiore resilienza economica.

L’adozione di un approccio multi-asset nelle energie rinnovabili consente di cogliere le opportunità di crescita nei mercati emergenti, massimizzando i rendimenti a lungo termine. “Investire in più classi di attività permette di navigare in un ambiente normativo favorevole, riducendo l’esposizione ai cambiamenti politici”, afferma Pitea. Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui si prevede che il mercato delle energie rinnovabili crescerà significativamente entro il 2025, con investimenti potenziali di 7 miliardi di euro solo in Italia.

L’impatto positivo sulla società è evidente anche nella creazione di posti di lavoro. Gli investimenti nelle energie rinnovabili superano i tassi di crescita dei posti di lavoro nei combustibili fossili, contribuendo a una crescita economica sostenibile. “Le economie locali beneficiano dei progetti rinnovabili, favorendo lo sviluppo delle infrastrutture e la creazione di posti di lavoro”, aggiunge Pitea. Inoltre, la transizione verso le energie rinnovabili migliora la qualità dell’aria, riducendo i rischi per la salute pubblica.

Guardando al futuro, le prospettive per il mercato delle energie rinnovabili sono promettenti. Con un quadro normativo favorevole e un crescente interesse per la sostenibilità, si prevede un aumento delle possibilità lavorative nel settore. “La diversificazione geografica apre le porte a nuove opportunità nei mercati emergenti, dove la domanda di energie rinnovabili è in crescita”, spiega Pitea. Questo non solo massimizza i rendimenti potenziali, ma favorisce anche la transizione energetica globale.