Verso un futuro digitale più sicuro: Kaspersky sostiene il Global Digital Compact delle Nazioni Unite

– Milano, 14 febbraio 2025. Per rafforzare gli sforzi globali volti a rendere il mondo digitale sicuro e protetto, Kaspersky si è unita alle organizzazioni che hanno sottoscritto il Global Digital Compact delle Nazioni Unite. Questa iniziativa definisce obiettivi e principi che le parti coinvolte adotteranno per promuovere un futuro digitale più inclusivo, aperto e sostenibile. Come sostenitore del patto, Kaspersky continuerà a perseguire la sua mission di costruire un mondo più sicuro, in cui le persone possano utilizzare liberamente il potenziale delle tecnologie digitali per migliorare la propria vita.

L’accordo si basa sui cinque obiettivi principali:

Garantire che la digitalizzazione acceleri i progressi verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;

Espandere l’inclusione e i benefici derivanti dall’economia digitale;

Promuovere uno spazio digitale che rispetti e protegga i diritti umani;

Favorire un approccio responsabile alla governance dei dati;

Migliorare la governance internazionale dell’intelligenza artificiale nell’interesse di tutti.

“Kaspersky ha sempre sostenuto iniziative globali che promuovono la cooperazione tra diversi stakeholder, inclusi i governi, il settore privato e la società civile”, ha commentato Yuliya Shlychkova, Vice President of Public Affairs di Kaspersky. “Il Global Digital Compact promuove una visione per un mondo più sostenibile, in cui le tecnologie digitali diventano uno strumento a sostegno, proprio come la nostra mission di creare tecnologie ‘secure-by-design’ che favoriscano la sicurezza online. Kaspersky è fiera di aver contribuito all’elaborazione del patto e orgogliosa di appoggiarlo per rendere il futuro digitale un posto sicuro per tutti.”

