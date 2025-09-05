Vicenzaoro, Ermeti (Ieg): “40% degli espositori arriva dall’estero”

Adnkronos

Vicenza, 5 set. “Le aspettative per Vicenzaoro September 2025 sono molto buone, dalle preiscrizioni abbiamo la sensazione che questa edizione segnerà fin da ora un nuovo record tra le manifestazioni che ospitiamo qui a Vicenza. I segnali sono positivi ed è alta l’attenzione che il mercato nazionale e internazionale, sul quale puntiamo sempre di più, riservano al settore. Il 40% delle aziende espositrici proviene infatti dall’estero e si stima che oltre il 50% dei visitatori arriverà da altri Paesi e più di 600 buyers da tutti i paesi del mondo. Sono segnali che dimostrano quanto Vicenzaoro sia vocata all’internazionalità e quanta attenzione c’è verso il prodotto Made in Italy, che non cala, nonostante le difficoltà legate alle guerre economiche e al protezionismo di alcuni Paesi che osserviamo oggi”. Così Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group – Ieg, alla cerimonia di apertura del salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria organizzato da Ieg a Vicenza fino al 9 settembre.

“Un segnale importante è che le aziende italiane hanno reagito e sono pronte ad aprirsi a nuovi mercati – aggiunge Ermeti – un segno di dinamismo molto interessante del nostro settore, che dimostra di non piegarsi davanti alle difficoltà e di essere capace di reagire in maniera aperta e dinamica verso nuovi mercati. Le esportazioni verso gli Emirati Arabi, che erano un po’ in calo, stanno crescendo. Segnali molto positivi vengono anche dalla Svizzera. C’è quindi la possibilità di colmare il danno legato al mercato statunitense attraverso l’apertura ad altri mercati”.