Vinitaly, Ismea: “Vino si conferma eccellenza italiana e motore economico”

Roma, 7 apr. “Vinitaly si conferma la fiera per eccellenza del vino a livello italiano, europeo e probabilmente anche mondiale”. Lo afferma Sergio Marchi, direttore generale di Ismea, intervenendo al Vinitaly 2025. ”Ismea è presente con tre convegni: uno si è svolto ieri con il Consorzio delle Venezie, durante il quale abbiamo firmato un accordo di collaborazione per mettere a disposizione i nostri dati e supportare chi deve fare impresa a investire al meglio”, sottolinea. ”Oggi saremo insieme al comitato vini per affrontare alcuni temi di grande attualità: maggiore flessibilità, un focus più deciso su promozione e mercato, e un’informazione più consapevole per i consumatori. Infine, domani chiuderemo con un approfondimento sulla gestione del rischio”, spiega Marchi. ”Questi momenti di confronto tematico si inseriscono all’interno di un contesto di grande rilevanza, che dimostra come il settore del vino rappresenti per l’Italia un’eccellenza assoluta”.

