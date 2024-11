Violenza su donne, Latini (Coop Italia): “Numero anti-violenza su 500 nostri prodotti”

Adnkronos

Roma, 12 nov. – “Abbiamo inserito il numero 1522, promosso dalla presidenza del consiglio dei Ministri, anche sotto le etichette nutrizionali di oltre 500 prodotti a marchio Coop perché l’informazione sul numero anti-violenza, gestito da Differenza donna, entri in casa delle famiglie, uno dei luoghi in cui le violenze si consumano. Vorremmo che chi sta facendo colazione o preparando un piatto di pasta possa leggere il numero”, 1522, “e sapere che può trovare d’aiuto”. Lo ha detto, questa mattina a Roma, la presidente di Coop Italia, Maura Latini, intervenendo in occasione della presentazione della seconda edizione della campagna ‘Il silenzio parla’. Una campagna di informazione e sensibilizzazione realizzata in collaborazione con l’associazione Differenza donna, in vista del prossimo 25 novembre la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.

L’edizione di quest’anno della campagna prevede il pack totalmente bianco per la pasta a marchio Coop, un podcast che racconta le storie vere di donne e uomini sopravvissuti alla violenza e una shopper in cotone disegnata dalla fumettista attivista Anarkikka, cui parte del ricavato sarà devoluto a sostegno di Differenza donna, l’associazione che gestisce il 1522, il numero antiviolenza della presidenza del consiglio dei Ministri-dipartimento Pari opportunità. Il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, non solo campeggerà su centinaia di milioni di confezioni di prodotti a marchio Coop, sui quali si trova impresso in fondo alle tabelle nutrizionali, ma anche sugli scontrini emessi dalle casse degli oltre 1000 punti vendita coinvolti nella campagna.