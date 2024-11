Violenza su donne, Morgagni (Bper): “Da 3 anni a supporto di D.i.Re contro quella economica”

Adnkronos

Roma, 20 nov. “Questo è il terzo anno consecutivo che Bper Banca sceglie di stare accanto a D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza per questo progetto, fortemente orientato al supporto della fondazione nel contrasto verso la violenza del mondo femminile”. Così la responsabile direzione Communication di Bper Banca, Serena Morgagni, in occasione del lancio della terza edizione della campagna di raccolta fondi “Insieme per le Donne”, promossa da Bper Banca in favore del Fondo Autonomia di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza.

“In particolare, siamo focalizzati sul contrasto alla violenza economica, un ambito che sentiamo vicino anche al nostro essere banca, dove crediamo e vogliamo contribuire per fare la differenza – sottolinea Morgagni – sia da un punto di vista informativo, da qui il vademecum che abbiamo creato e che, disponibile sul nostro sito, verrà anche distribuito nelle filiali, sia in modo concreto attraverso questa raccolta fondi”.