Violenza sulle donne, la campagna itinerante di Rai Radio1 e Giornale Radio Rai fa tappa a Merano

Adnkronos

Roma, 3 feb. Tutto pronto per la tappa di Merano per la campagna itinerante “Come un’onda contro la violenza sulle donne” portata avanti da Rai Radio 1 e Giornale Radio Rai. Domani, tra le 10.30 e le 13, tanti gli interventi che si succederanno all’interno dell’Aula Magna I.I.S.S. Gandhi della Scuola professionale provinciale per l’artigianato l’industria e il commercio “G. Marconi” della città altoatesina. Anche in occasione di questa tappa, la campagna porterà molte testimonianze di chi combatte questa violenza e anche di chi l’ha subìta.