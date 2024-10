Violo (geologi): “Energia e sostenibilità sfide da affrontare per futuro Paese”

Adnkronos

Siena, 2 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Siamo in presenza di molte svolte, da quella energetica a quella della sostenibilità ambientale che, con i cambiamenti climatici, sono temi che mettono tutti i professionisti tecnici davanti a delle sfide da affrontare per il futuro del Paese”. A dirlo Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi, intervenendo al 68° Congresso nazionale degli ingegneri d’Italia, in corso a Siena.

