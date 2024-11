Vip: legale Ferragni su separazione, ‘intesa nel superiore e preminente interesse dei figli’

Adnkronos

Milano, 11 nov. Un’intesa nell’interesse dei minori. E’ questo il senso dell’accordo di separazione raggiunto tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez.

L’avvocato Daniela Missaglia, legale dell’influencer, precisa in una nota che “l’accordo – in fase di sottoscrizione e deposito – non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un’intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori”.