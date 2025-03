Visibilia: avvocato Inps, ‘piena soddisfazione per risarcimento’

Adnkronos

Milano, 26 mar. “C’ è soddisfazione piena per l’Inps. Lo scopo della costituzione di parte civile è stato raggiunto” con il risarcimento di oltre 126mila euro solo per i danni patrimoniali. “Gli accordi devono ancora essere perfezionati, ma essendo venuto meno il presupposto abbiamo già annunciato alla giudice la revoca” come parte civile. Lo afferma all’Adnkronos Aldo Tagliente, avvocato che rappresenta l’Inps nel procedimento, davanti alla giudice di Milano Tiziana Gueli, che vede imputata, tra gli altri, la ministra del Turismo Daniela Santanché con l’accusa di truffa aggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. Nella prossima udienza del 20 maggio l’Inps dunque non ci sarà.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA