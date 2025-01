Visibilia: avvocato Santanché, ‘amaro in bocca, processo dimostrerà sua innocenza’ (2)

Adnkronos

Per i 17 rinviati a giudizio, tra cui la ministra e la società Visibilia srl in liquidazione, la prima udienza del processo è fissata per il 20 marzo 2025 davanti ai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Milano. “E’ una decisione che ci aspettavamo, ma lascia l’amaro in bocca. Siamo convinti di dimostrare l’estraneità della dottoressa Santanché dalle ipotesi contestate dalla procura e sarà il dibattimento che lo dimostrerà”, aggiunge il difensore Pelanda. “La prescrizione è stata riconosciuta con riferimento a tre annualità, per quanto riguarda il primo capo di imputazione, quindi Visibilia Editore (società ha patteggiato, ndr), e per quanto riguarda le persone fisiche, con riferimento al secondo capo di imputazione, con riferimento alle annualità 2016 e 2017”, precisa il legale.

