Visibilia: cambieranno due giudici, processo Santanché rallenta

Milano, 10 giu. Rallenta il processo Visibilia per falso in bilancio che vede tra i 17 imputati anche la ministra del Turismo Daniela Santanché. Nel collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Milano cambieranno due giudici dunque, l’inizio del dibattimento, dopo le questioni preliminari, rallenterà e partirà probabilmente dopo l’estate. “Non posso cominciare il dibattimento con due giudici che se ne vanno. Non siamo in grado di fare previsioni su quando arriveranno i sostituti” le parole in aula del presidente del collegio, Luigi Cernuto. A lasciare il collegio saranno i togati Francesca Ballesi e Lorenzo Lentini.

Altro tema al centro dell’udienza le eccezioni preliminari. Alcuni difensori hanno chiesto la nullità del decreto di rinvio a giudizio, altri invece hanno invocato i termini a difesa e dunque un rinvio perché parte del capo d’imputazione sarebbe cambiato in modo sostanziale dopo l’invito dei giudici a chiarirne i contorni delle accuse.