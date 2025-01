Visibilia: caso Santanché, terminata udienza in Cassazione su competenza territoriale

Adnkronos

Milano, 29 gen. Si è conclusa in Cassazione l’udienza camerale per decidere sulla competenza territoriale del filone di indagine sul caso Visibilia che vede accusata, tra gli altri, la ministra del Turismo Daniela Santanchè con l’ipotesi di truffa aggravata all’Inps (parte civile) in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid. Lo scorso 23 ottobre la gup di Milano Tiziana Gueli aveva riconosciuto la questione preliminare sollevata dalla difesa e rimandato per la decisione ai giudici di piazzale Clodio. Alla Cassazione spetta dunque decidere se gli atti devono restare a Milano oppure essere trasmessi alla procura di Roma. La decisione, secondo indiscrezioni, potrebbe essere comunicata alle parti domani.

La difesa Santanchè, rappresentata dall’avvocato Nicolò Pelanda, ha ribadito in aula la convinzione che la sede naturale è la Capitale “perché li si trova il server dell’Inps e anche perché il primo versamento è intervenuto su un conto romano”. Di avviso opposto il pg che ha concluso, in linea con la procura, la competenza di Milano. Oltre alla ministra, rischiano il processo anche il compagno dell’esponente di FdI Dimitri Kunz D’Asburgo e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo Visibilia, e le due società Visibilia Concessionaria srl e Visibilia Editore spa. Nell’indagine, coordinata dai pm milanesi Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, risultano coinvolti 13 dipendenti delle due società indagate, che sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore senza saperlo – e quindi continuando a lavorare – causando un ‘danno’ di oltre 126 mila euro versati dall’ente pubblico.