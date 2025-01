Visibilia: giudici Milano, amministratore giudiziario ha risanato gruppo

Adnkronos

Milano, 30 gen. Le relazioni fornite dall’amministratore giudiziario Maurizio Irrera restituiscono un “completo e positivo svolgimento dell’incarico che ha portato, oltre alla virtuosa gestione ordinaria anche dell’operativa, alla riorganizzazione interna” di Visibilia Editore spa e Visibilia Editrice srl. Sono le conclusioni del collegio presieduto dalla giudice Amina Simonetti della Sezione specializzata imprese del Tribunale di Milano in merito all’iniziativa disposta a inizio del marzo 2024 per le due società del gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè e da lei presieduto prima di dismettere cariche e quote.

Un lavoro che ha portato “al consolidamento patrimoniale con gli aumenti di capitale, alla gestione dei processi in corso con esaurimento della gran parte attraverso transazioni e patteggiamenti, alla conduzione con esito positivo del procedimento di composizione negoziata della crisi del gruppo”, attraverso la predisposizione del piano di risanamento che ad oggi “può dirsi pressoché integralmente esaurito” con risultati “altamente positivi raggiunti su più fronti nell’arco di un solo anno”.