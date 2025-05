Visibilia: giudici, ‘non violati diritti difesa’ e pm presenta imputazione ‘riformulata’

Adnkronos

Milano, 13 mag. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto che se la Procura di Milano “è effettivamente incorsa in un errore” – dopo la conclusione delle indagini e prima di esercitare l’azione penale – “per non aver fornito i termini a difesa”, l’errore “è stato sanato e non si è determinato nessuno scadimento dei diritti difensivi, ma al contrario è stato concesso un tempo maggiore”, dunque la richiesta di riformulare il capo di imputazione, sollevata da una delle difese, “è infondata”. E’ quanto stabilito nella seconda udienza del processo per falso in bilancio che vede tra gli imputati la ministra del Turismo Daniela Santanché.