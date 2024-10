Visibilia: gup su Santanchè, sarà Cassazione a decidere su sede competente (2)

Adnkronos

La giudice, nel suo provvedimento letto nell’aula a porte chiuse, ritiene corretta l’imputazione della procura di truffa aggravata e non di indebita percezione di erogazioni pubbliche sostenuta, in subordine, dalla difesa della ministra. Sarà, invece, la Suprema Corte a dover sciogliere nei prossimi mesi, probabilmente entro marzo, il nodo sulla competenza e dunque se gli atti debbano restare a Milano oppure essere trasmessi alla procura di Roma, come sostiene la difesa Santanchè, rappresentata dall’avvocato Nicolò Pelanda, da sempre convinto che la sede naturale è la Capitale “perché li si trova il server dell’Inps e anche perché il primo versamento è intervenuto su un conto romano” ricorda all’uscita dell’aula.

Oltre alla ministra, rischiano il processo anche il compagno dell’esponente di FdI Dimitri Kunz D’Asburgo e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo Visibilia, e le due società Visibilia Concessionaria srl e Visibilia Editore spa. Nell’indagine, coordinata dai pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, risultano coinvolti 13 dipendenti delle due società indagate, che sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore senza saperlo – e quindi continuando a lavorare – causando un ‘danno’ di oltre 126 mila euro versati dall’ente pubblico. L’Inps, parte civile, svela (tramite l’avvocato Aldo Tagliente) che “le due società hanno quasi integralmente risarcito il danno”