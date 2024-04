Visibilia: indagine chiusa per Santanché più quattro, truffa di 126mila euro

Adnkronos

Milano, 22 mar. Sono cinque in tutto, tre persone e due società, i nomi contenuti nell’avviso di conclusione delle indagini della procura di Milano per l’ipotesi di truffa ai danni dell’Inps in relazione a presunte irregolarità nell’uso della cassa integrazione in deroga Covid 19.

Oltre alle società Visibilia Editore spa e Visibilia Concessionaria srl e alla ministra del Turismo Daniela Garnero Santanchè, risultano indagati anche il compagno dell’esponente di FdI Dimitri Kunz D’Asburgo e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo Visibilia.