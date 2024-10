Visibilia: Inps parte civile, Santanché chiede trasferimento procedimento a Roma (2)

Adnkronos

In particolare l’Inps, rappresentata dall’avvocato Aldo Tagliente, ha chiesto e ottenuto l’ammissione come parte civile e ha lamentato danni patrimoniali e non che sarà eventualmente il giudice a quantificare. La difesa della ministra Santanché, rappresentata dal legale Nicolò Pelanda, ha chiesto invece il ‘trasferimento’ della competenza da Milano a Roma, dove ha sede l’istituto di previdenza, e ora sono tre le possibili strade per il gup: accogliere la richiesta della difesa, far risolvere la questione alla Cassazione, oppure lasciare che sia Milano a occuparsi della vicenda. Inoltre, spiega il difensore, è stata chiesta una riqualificazione giuridica del reato: non più truffa ma indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Oltre alla ministra, rischiano il processo anche il compagno dell’esponente di FdI Dimitri Kunz D’Asburgo e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo Visibilia, e le due società Visibilia Concessionaria srl e Visibilia Editore spa, quest’ultima – tramite il legale Maurizio Riverditi – ha proposto un patteggiamento (parere favorevole della procura) – mettendo sul tavolo 23mila euro come sanzione e la completa restituzione dei soldi contestati nel capo d’imputazione. Nell’indagine, coordinata dai pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, risultano coinvolti 13 dipendenti delle due società indagate, che sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore senza saperlo – e quindi continuando a lavorare – causando un ‘danno’ di oltre 126 mila euro versati dall’ente pubblico.