Visibilia: Inps parte civile, Santanché chiede trasferimento procedimento a Roma

Milano, 9 ott. L’Inps è stata ammessa come parte civile nel procedimento che vede indagata, tra gli altri, la ministra del Turismo Daniela Santanché per l’ipotesi di truffa ai danni dell’istituto di previdenza in relazione a presunte irregolarità nell’uso della cassa integrazione in deroga Covid 19. Lo ha deciso la gup di Milano Tiziana Gueli che si è invece riservata – rinviando al prossimo 23 ottobre – sulla richiesta della difesa dell’esponente politica di sollevare la competenza territoriale sostenendo che sia Roma la sede idonea alla discussione. E sempre nell’udienza odierna Visibilia Editore spa ha prospettato un patteggiamento. (segue)

