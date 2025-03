Visibilia: legale Santanché, ‘Inps risarcito, valutiamo esame ministra’

Adnkronos

Milano, 26 mar. La ministra del Turismo Daniela Santanché potrebbe essere sentita davanti al gup di Milano Tiziana Gueli nel procedimento che la vede indagata con l’accusa di truffa aggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. Istituto di previdenza che è stato risarcito “con qualcosa in più di 126mila euro” e che uscirà dal procedimento, ossia non sarà più parte civile. Lo spiega il difensore della ministra, l’avvocato Salvatore Pino, al termine dell’udienza. Si tornerà in aula il prossimo 20 maggio.

