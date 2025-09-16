Visibilia: pm chiedono di sentire Santanché in aula, escluse chat ministra

Adnkronos

Milano, 16 set. Il tribunale di Milano – il collegio cambierà nella prossima udienza – ha ammesso i piccoli azionisti, tra cui Giuseppe Zeno che ha sempre sostenuto l’irregolarità dei conti, nel processo Visibilia che vede tra gli imputati anche la ministra del Turismo Daniela Santanché accusata di falso in bilancio.

Proprio nei confronti della senatrice la procura ha chiesto di ‘stralciare’ le mail e le chat che hanno come interlocutrice la ministra Daniela Santanché. Il pm Luigi Luzi ha citato la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2023 sulla vicenda Open – che tira in ballo il senatore Matteo Renzi – che stabilisce che non è utilizzabile la corrispondenza prima dell’autorizzazione della Camera di appartenenza. Messaggi scritti che dunque non entreranno nel processo.