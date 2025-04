Visibilia: socio Zeno presenta esposto in Procura Milano su operazione Wip Finance

Adnkronos

Milano, 15 apr. Giuseppe Zeno, ‘grande accusatore’ della ministra del Turismo Daniela Santanché e socio di minoranza della società Visibilia Editore, ha presentato un esposto in Procura a Milano per far luce su “chi sono gli investitori che si celano dietro la Wip Finance”, ma anche sulla provenienza dei fondi già trasferiti dalla società svizzera “in relazione al preliminare stipulato per l’acquisizione della società Athena Pubblicità srl per complessivi 600.000 euro” e a provenienza degli ulteriori fondi necessari per la definizione dell’operazione di cessione delle quote.

E ancora chiede di indagare su “chi sono i soggetti, istituti di credito ed intermediari, coinvolti nell’operazione e se abbiano posto in essere tutti i controlli prescritti dalla legge” o se invece tali atti celino invece responsabilità penali.