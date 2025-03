Visibilia: tribunale Milano, niente cambio giudice per Santanché (2)

Adnkronos

Nel provvedimento del presidente del Tribunale di Milano si prende atto che la giudice Gueli – che da lunedì andrà a ricoprire un incarico alla nona sezione penale – non è riuscita a definire in sede di udienza preliminare il procedimento che riguarda la ministra Santanchè più altri imputati. In ragione delle necessità di “garantire il principio del mantenimento dell’organo giudicante unitamente alla necessità di conservazione della conoscenza degli atti” Gueli viene dunque applicata, ossia sarà lei a presenziare alla prossima udienza del 20 maggio – fissata dopo la richiesta dei termini a difesa – e delle eventuali successive.

Una decisione legata anche al fatto che si tratta di un procedimento che prevede, fra l’altro, secondo l’imputazione, “fatti a rischio di prescrizione” – facendo riferimento a episodi che risalgono al maggio 2020 – e che dunque, secondo una circolare del Csm “consente l’applicazione ‘ad processum’ del magistrato trasferito ad altra posizione tabellare allorché il procedimento incardinato innanzi al giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento si trovi in avanzato stato di istruttoria”, circostanza che in questo caso ricorre. Tiziana Gueli all’udienza del 9 ottobre 2024 ha affrontato le questioni preliminari “decidendo in particolare sulla questione della retrodatazione della iscrizione degli indagati nel registro notizie di reato e quindi all’udienza del 23 ottobre 2024 e affrontato la questione di incompetenza territoriale sollevata con trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione”, questione risolta con la competenza fissata a Milano.