Visibilia: udienza rinviata al 15 luglio, per alcuni imputati possibili riti alternati

Milano, 10 giu. Tutto rinviato al prossimo 15 luglio per il processo Visibilia che vede tra i 17 imputati anche la ministra del Turismo Daniela Santanché accusata di falso in bilancio. Il Tribunale di Milano è intervenuto sulle eccezioni avanzate da alcune difese in merito al nuovo capo di imputazione riformulato lo scorso maggio dalla Procura e ha riconosciuto una “puntualizzazione sostanziale” e dunque la “necessità di riconoscere agli imputati un termine a difesa” per poter chiedere un rito alternativo oppure integrare la lista di prove o testimonianze.

La questione riguarda nove ex manager – Dimitri Kunz compagno della Santanché, la sorella della ministra Fiorella Garnero, l’ex consigliere di amministrazione di Visibilia Massimo Cipriani e alcuni ex sindaci – finiti a processo nell’inchiesta sui bilanci tra il 2016 e il 2022 che, a dire dell’accusa, sarebbero stati ‘truccati’. Quanto alla questione di nullità del capo di imputazione il collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Milano si è riservato di decidere solo per la società che risponde della 231 sulla responsabilità degli enti.