Vittimberga (Inps): “Facciamo squadra nella lotta alla povertà”

Adnkronos

Torino, 21 nov. – Inps protagonista alla 41ma assemblea nazionale Anci, a Torino fino al 22 novembre: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, oltre a essere presente all’interno della manifestazione con uno stand con due postazioni per erogare informazioni e consulenza, ha organizzato due convegni dedicati all’impegno contro la violenza di genere e all’alleanza con i comuni per il sostegno a giovani e famiglie.

“L’Inps è sempre presente dove ci sono i grandi temi di innovazione per l’Italia, dove ci sono occasioni di incontro e di dibattito con i principali attori delle politiche del welfare del paese – afferma il direttore generale Inps Valeria Vittimberga – non potevamo mancare in questa occasione di confronto e di dialogo con tutti i Comuni, con i quali abbiamo un rapporto quotidiano di collaborazione. Crediamo sempre di più che sia necessaria un’amministrazione senza ‘silos’, un’amministrazione che abbattendo gli steccati delle competenze individuali collabori e faccia sempre più squadra per riuscire a intercettare i bisogni dei cittadini, e abbattere le barriere di differenze sociali e territoriali”.