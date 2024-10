Vivi la “Splendida Via della Seta” a Ningbo

Adnkronos

– NINGBO, Cina, 28 ottobre 2024 /PRNewswire/ — A Ningbo, i visitatori possono esplorare il quadro d’arte mobile con sabbia dell’Apsara volante di Dunhuang, che combina in modo unico le funzioni di una base di ricarica per auricolari Bluetooth e di una luce notturna. Inoltre, troverete umani digitali interattivi ispirati ai Guerrieri di Terracotta di Xi’an, display 3D senza occhiali che mostrano reperti culturali rappresentativi delle province di Zhejiang, Shaanxi e Gansu, oltre a una deliziosa selezione di pani provenienti dall’area espositiva francese e prodotti artigianali, caffè, vino e prodotti a base di rose dai paesi dell’Europa centrale e orientale come Bulgaria, Romania e Serbia.

Il 25 ottobre, la nona Fiera del Libro di Zhejiang si è aperta insieme all’Expo della Cultura e del Turismo della Via della Seta Marittima 2024 e all’Expo Internazionale del Turismo di Ningbo 2024 presso il Ningbo International Convention and Exhibition Center. Nell’area espositiva dell’Expo della Cultura e del Turismo della Via della Seta Marittima, paesi e regioni lungo la Via della Seta terrestre e marittima hanno esposto le loro culture in una prima mostra congiunta, dal tema “Splendida Via della Seta”, favorendo un dialogo di civiltà attraverso il tempo e lo spazio.

Ningbo, il porto di partenza della Via della Seta Marittima, e Xi’an, la città centrale della Via della Seta terrestre, presenteranno congiuntamente una mostra intitolata “Punto di Partenza Orientale” al Museo di Ningbo a partire dal 26 novembre. Questa mostra durerà oltre tre mesi e presenterà importanti reperti, tra cui il “celadon segreto” ritrovato nel Tempio Famen a Baoji, Shaanxi, oggetti in oro e argento del Museo di Storia dello Shaanxi, ceramiche con volti umani e pesci dell’era della Cultura Yangshao e reperti rappresentativi del sito di Hemudu a Ningbo.

“Quest’anno segna il decimo anniversario dell’iscrizione con successo delle Vie della Seta: la Rete dei Percorsi del Corridoio Chang’an-Tianshan e del Gran Canale come Patrimonio dell’Umanità. Ningbo e Xi’an hanno stabilito stretti legami economici e culturali attraverso il Gran Canale. Inoltre, la Via della Seta Marittima, che è nella lista provvisoria del Patrimonio dell’Umanità, è presentata in questa mostra,” ha dichiarato Zhang Liang, curatore del Museo di Ningbo.

Quest’anno ricorre anche il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Francia. L’expo della cultura e del turismo include una sezione speciale dedicata alla cultura francese, con una panetteria francese che ha attirato molti visitatori dalla Cina e dall’estero. Vincent Lemarchand, cittadino onorario di Ningbo e presidente del Comitato di Amicizia Rouen-Ningbo, ha partecipato all’evento, servendo come “promotore” per le iniziative culturali e turistiche di Ningbo. Ha notato che Ningbo e Rouen hanno goduto di frequenti scambi quest’anno, con visite reciproche fruttuose tra le due città.

Nell’area espositiva internazionale, diversi paesi dell’Europa centrale e orientale hanno esposto le loro mostre uniche, tra cui caffè, vino e oggetti artigianali in cristallo, tutti ben accolti sia dagli espositori domestici che dai turisti. Nell’area espositiva nazionale, città lungo la Via della Seta Marittima come Chongqing, Changsha, Guangzhou, Xiamen, Hangzhou, Suzhou e Harbin hanno messo in mostra le loro diverse caratteristiche culturali insieme alle loro città partner.

Come uno degli eventi culturali e turistici chiave della provincia di Zhejiang, l’Expo della Cultura e del Turismo della Via della Seta Marittima si tiene da nove anni consecutivi, emergendo come una piattaforma fondamentale per mostrare i nuovi traguardi raggiunti nella prosperità culturale della città portuale, promuovendo gli scambi e l’apprendimento reciproco tra le città lungo la Via della Seta Marittima e facilitando la cooperazione internazionale reciprocamente vantaggiosa nei settori culturale e turistico.

