Volteco avvia il progetto VCI, una piattaforma intelligente che migliora i processi produttivi nell’impermeabilizzazione edilizia

– Ponzano Veneto (TV), 4 marzo 2025 – Una piattaforma intelligente che migliora i processi produttivi nel settore dell’impermeabilizzazione edilizia: questo l’obiettivo di VCI, il progetto tecnologico sperimentale sviluppato da Volteco, azienda trevigiana leader nel settore degli impermeabilizzanti edili, che ha ottenuto un cofinanziamento di 184 mila euro nell’ambito del Bando IRISS, promosso da SMACT Competence Center.

Nei prossimi mesi, attraverso il progetto di ricerca, Volteco intende sviluppare una piattaforma IIoT – ovvero di Industrial Internet of Things. Grazie a tecnologie innovative come Big Data, Intelligenza Artificiale, Machine Vision ed Edge Computing, la piattaforma garantirà un controllo predittivo della qualità, ottimizzerà la manutenzione degli impianti e centralizzerà le informazioni critiche sui processi produttivi.

Per la realizzazione del progetto è stato avviato un POC – Proof of Content – un test che viene condotto per determinare la fattibilità tecnica ed economica dell’idea, con l’obiettivo di leggere i numerosi dati prodotti dall’impianto e individuare un sistema digitale che aiutasse a governare il processo produttivo, aumentando la qualità finale del prodotto e riducendo gli scarti. Il caso studio, in questa prima fase di sviluppo, è stato Amphibia 3000 Grip: si tratta di una membrana impermeabile, autosigillante e autoriparante, composta da un manto polimerico multistrato, prodotta nello stabilimento di Ponzano Veneto, dove sono stati installati diversi sensori per il monitoraggio dei dati. Il progetto VCI, infatti, sfruttando i dati appresi dal POC con Amphibia, consentirà di monitorare in tempo reale le prestazioni degli impianti, sperimentare nuove formulazioni di materiali impermeabilizzanti, prevedere e migliorare la qualità dei prodotti e programmare la manutenzione predittiva, rendendo i processi più sostenibili.

L’obiettivo finale del progetto sarà quello di estendere all’intera produzione aziendale l’innovazione testata nella fase di sperimentazione, consentendo di sviluppare un Digital Twin – un gemello digitale – per tutti gli impianti produttivi.

Inoltre, il progetto si propone di centralizzare le informazioni sui processi produttivi e introdurre un sistema avanzato di Business Intelligence per analisi predittive. Attraverso l’eliminazione delle attività manuali ripetitive e percorsi formativi specifici si rafforzeranno le competenze del personale, efficientando l’intero apparato produttivo.

Il partner tecnologico del progetto è Beantech, parte dell’ecosistema SMACT, una pmi innovativa di Udine che affianca le aziende nelle sfide della Digital Transformation e le aiuta a cogliere le opportunità dell’Industry 4.0, che per il progetto fornirà il suo know-how nel campo informatico.

«Oggi, l’innovazione è una questione di attitudine. In Volteco, abbiamo capito che per continuare ad innovare è necessario individuare un perimetro allargato che integri competenze tradizionali e digitali. La nostra ricetta vincente è stata fondere insieme competenze di prodotto, di processo e nuove tecnologie. È stato fondamentale individuare il partner tecnologico giusto con cui creare questo mix e dare vita a nuovi percorsi di innovazione. Solo così possiamo continuare a crescere e a innovare costantemente» commenta Alberto Fedalto – IT & Digital Transformation Manager di Volteco.