Volvo: S&P conferma rating ma abbassa outlook a ‘negativo’

Roma, 30 mag. -In uno scenario “difficile” per il settore automobilistico l’agenzia S&P ha confermato il rating BB+ di Volvo Cars ma ha rivisto a ‘negativo’ l’outlook motivato dalle “numerose sfide che Volvo Cars dovrà affrontare nei prossimi due anni”, sfide che minacciano il cammino verso una crescita sostenibile. In questo contesto, si spiega, l’attuazione del programma di riduzione dei costi – annunciato dal gruppo, controllato dai cinesi di Geely, “potrebbe non essere sufficiente”. Sulle prospettive pesano i dazi sulle importazioni annunciati dall’Amministrazione Trump, nonché sempre negli Usa la potenziale revisione dei crediti d’imposta per i veicoli elettrici e il divieto di vendita a partire dal 2027 per case automobilistiche controllate dalla Cina, oltre a una accresciuta concorrenza nello stesso mercato cinese.