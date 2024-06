Webuild, Ferrari: “Successo del collocamento conferma significativo apprezzamento”

Adnkronos

Roma, 12 giu. “Il successo del collocamento del nuovo bond di Webuild conferma il significativo apprezzamento, da parte della comunità finanziaria internazionale e nazionale, della strategia perseguita e dei profondi cambiamenti che Webuild ha affrontato negli ultimi anni”. Lo afferma Massimo Ferrari, General Manager del Gruppo, commentando la nuova emissione obbligazionaria, di 500 milioni di euro con scadenza 5 anni, che ”segue gli straordinari risultati del gruppo, che negli ultimi anni ha visto raddoppiare il proprio portafoglio ordini, migliorandone la qualità, e che ha mantenuto contestualmente una solida posizione di cassa netta e ridotto la leva finanziaria”.