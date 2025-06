Webuild presenta nuova emissione obbligazionaria per rifinanziare il proprio debito

Adnkronos

Roma, 23 giu. – Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di Bnp Paribas, BofA Securities Europe Sa, Goldman Sachs International, Hsbc Continental Europe, Imi-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan Se, Natixis e UniCredit Bank GmbH, in qualità di Joint Lead Managers, e Bper Banca e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, in qualità di co-managers.

I proventi derivanti dall’emissione delle nuove obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte al rimborso dell’indebitamento esistente della società, anche attraverso il riacquisto da parte della società di tutte le obbligazioni denominate ‘€750.000.000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025’, aventi un valore nominale complessivo pari a euro 180.011.000 e parte delle obbligazioni denominate ‘€400.000.000 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026’ aventi un valore nominale complessivo pari a euro 217.545.000, ai sensi di offerte di acquisto lanciate dalla Società in data odierna, e per scopi generali del gruppo Webuild.