Wedding tourism, aperto bando Regione Lazio per partecipare a BMII 2025

Roma, 24 giu. (Labitalia) – Per promuovere l’internazionalizzazione e l’attività di incoming legata alle nozze di stranieri in Italia, la Regione Lazio ha rivolto agli operatori turistici del territorio il bando che permette di partecipare con uno spazio collettivo alla undicesima edizione di BMII – Destination wedding in Italy, che si terrà a Roma presso il Precise House Mantegna, il 4 e 5 novembre 2025. “E’ importante che il settore dell’incoming sia adeguatamente rappresentato alle Fiere più consolidate in Italia e all’estero perché questo si è dimostrato negli anni uno strumento efficace in termini di incremento dei flussi turistici, di fidelizzazione e di accordi che si possono creare tra operatori per lo sviluppo di azioni di marketing”, ha sottolineato Elena Palazzo, assessore al Turismo, Sport e Ambiente della Regione Lazio, in occasione della pubblicazione dell’avviso pubblico sul Bollettino ufficiale regionale del Lazio che include BMII 2025 tra le manifestazione di interesse di promozione turistica. La Borsa del Matrimonio in Italia è la più importante fiera b2b del settore, nata nel 2014 per rispondere alla crescente richiesta da parte di coppie provenienti dall’estero di celebrare il loro matrimonio in Italia, il migliore osservatorio del destination wedding che ospita buyer provenienti da tutto il mondo per scoprire le soluzioni più giuste legate al mondo delle nozze Made in Italy. Per dare sostegno alla competitività delle imprese turistiche regionali, incentivare lo sviluppo e l’attrattività dei singoli territori oltre che consolidare la presenza sui principali mercati nazionali ed internazionali, la Regione Lazio invita le imprese del settore ad aderire al bando entro il 30 giugno e partecipare così come collettiva all’edizione 2025 della BMII, in modo da rafforzare le opportunità professionali e occupazionali del territorio legate a questo particolare tipo di turismo. La BMII, quest’anno giunta alla sua undicesima edizione, è la panoramica più ampia di prodotti e servizi Made in Italy per il giorno del sì, un incontro tra domanda e offerta che nelle sue diverse edizioni ha già ospitato 15.000 appuntamenti con 1000 buyer provenienti da Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi, Francia, Germania, Giappone, India, Irlanda, Israele, Lettonia, Libano, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Thailandia, Turchia, Ungheria, Uruguay e Venezuela ma sono sempre di più i profili interessati a partecipare, dai diversi continenti. Maggiori dettagli su modalità di partecipazione, invio domanda e adesione al bando sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Lazio.

