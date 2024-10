Adnkronos

Welfare, Bernini (Confcommercio): “Centrale informare su previdenza complementare”

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Siamo in attesa di vedere se in manovra ci saranno quegli interventi annunciati sulla previdenza complementare, per un’annunciata integrazione. Si parla dell’inserimento di un meccanismo di silenzio-assenso per le nuove iscrizioni nella previdenza complementare. Di certo la campagna informativa deve trovare nuovo impulso, è fondamentale. I settori che rappresentiamo credono […]

Di Redazione | 23 Ottobre 2024