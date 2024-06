Welfare, Lauria: “Inps è il pilastro centrale della vita Paese con un servizio inclusivo e differenziato”

Adnkronos

Roma, 4 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “L’Inps è il pilastro centrale della vita del Paese. L’assegno di inclusione, l’assegno sociale, la carta solidale, il reddito in favore delle vittime di violenze. Sono diversi gli interventi dell’Istituto che si è dotato di un modello di servizio inclusivo e differenziato. Se il soggetto è fragile, l’Istituto deve essere proattivo e per questo è nato ‘Inps per tutti'”. A dirlo oggi Rocco Lauria, direttore centrale inclusione e invalidità civile Inps, intervenendo all’incontro ‘Politiche di inclusione e solidarietà. Riscopriamo i talenti’, organizzato dall’Inps, dal consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione consulenti per il lavoro. “La rete sociale che abbiamo costruito – sottolinea – si allarga anche attraverso la sinergia con il mondo professionale e territoriale per il pieno sviluppo della persona umana”.

