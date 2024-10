Adnkronos

Welfare, Seacombe (Terna): “Premio Global Welfare conferma inclusività valore leadership”

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “La nuova People Strategy di Terna pone le persone al centro dell’attività del Gruppo, in modo che ognuno possa dare il proprio contributo per raggiungere gli obiettivi sfidanti della transizione energetica. In questo senso, Terna sostiene il valore della diversità, dell’equità e dell’unicità delle persone, impegnandosi a creare un ambiente […]

