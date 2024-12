Welfare, Vitali (Windtre): “Con Neoconnessi più responsabili nell’uso degli strumenti digitali”

Adnkronos

Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il nostro progetto Neoconnessi è un percorso di responsabilità condivisa che coinvolge tutta la comunità educante, a partire dalla scuola e dalla famiglia, nell’impostazione di un rapporto sano con la rete e i device. Un’iniziativa importante in questo mondo sempre più digitalizzato e dove non c’è soluzione di continuità fra reale e digitale”.

A dirlo Tommaso Vitali, direttore B2C Marketing & New Business di Windtre, intervenendo al dibattito nel Palazzo dell’Informazione di Roma, Adnkronos Q&A ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’.