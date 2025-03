WMF annuncia i primi 42 stage formativi: si esplora in Italia il Futuro globale dell’AI, del tech e della digital Innovation

Adnkronos

– WMF – We Make Future, Fiera Internazionale sull’Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e il Digitale, annuncia dalla Silicon Valley i primi 42 stage formativi di un programma che ne raccoglierà oltre 90 nella sua tredicesima edizione. Dal 4 al 6 giugno, WMF avrà luogo presso BolognaFiere e ospiterà esperti, speaker e ospiti provenienti da tutto il mondo, dando vita a tre giorni di approfondimenti dedicati al futuro dell’AI, del Tech e della Digital Innovation. La manifestazione, ideata e organizzata da Search On Media Group, conferma l’importanza della formazione e rafforza il ruolo dell’Italia come punto di riferimento internazionale per lo sviluppo delle competenze nel settore AI e Innovazione.

Bologna, 26/03/2025

“La formazione è sempre stata uno dei pilastri fondamentali del WMF sin dalla sua nascita. Con l’annuncio dei primi 42 stage formativi e dei primi 160 speaker, diamo il via a un percorso che, nei prossimi mesi, si arricchirà ulteriormente.” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF “Il nostro obiettivo è garantire contenuti di qualità, che non solo esplorano solo le tendenze emergenti, ma che siano anche capaci di offrire visioni sul futuro sempre più inclusive, multidisciplinari e internazionali, in grado di rispondere alle esigenze di professionisti, aziende e comunità globali. Il WMF torna ad essere anche quest’anno il luogo e momento privilegiato per costruire competenze, confrontarsi con i leader di settore e cogliere le sfide che il futuro ci pone di fronte.”

AI, Legal Tech, Social Media e VC & Open Innovation tra i temi dei primi 42 stageCon l’annuncio dei primi 42 stage formativi, il WMF conferma il suo impegno nell’esplorare un ampio ventaglio di tematiche essenziali per il futuro dell’AI, della tecnologia e dell’innovazione, grazie all’ampia presenza di speaker di alto livello provenienti da tutto il mondo, tra cui Matt Navarra, Social Media Consultant & Industry Analyst @Matt Navarra Media Ltd, Gunay Kazimzade, Senior AI Consultant @Mercedes-Benz Consulting, Mike Dee, CEO @Playstack, Jana El Messelmani, Digital Humanist | Founder, AI Initiative | Producer @Al Jazeera Media Network,Tey Bannerman, Digital Innovation Architect & Strategic Advisor @McKinsey & Company, Edward Frank Morris, CEO & Lead Prompt Engineer @Enigmatica, Tejas Chopra, Senior Engineer @Netflix. Al centro di questo percorso, l’Intelligenza Artificiale emerge come uno dei temi principali, con stage come i già annunciati AI Plenary, AI Agents, AI & Health e Generative AI, che offriranno approfondimenti sulle sue applicazioni nei settori più disparati, dalla salute alla creatività.

Accanto all’AI, il programma formativo abbraccia anche altre aree chiave per la crescita delle competenze professionali e il progresso delle aziende, come Advertising, E-commerce e Retail, Data Analytics, Machine Learning, UX e UI, SEO e Social Media. La manifestazione riconferma anche il suo focus su aree più tecniche come Coding Backend, Coding Frontend e Legal Tech, che esplorerà l’uso delle nuove tecnologie nel settore legale, e VC & Open Innovation, che accoglierà personalità come Giovanni Strocchi, Co-founder & Venture Partner di BlackSheep Ventures, Anastasios Avranas, Interfirma Managing Partner, Pavel Lisev, Fund of Funds of Bulgaria Executive Director, Gunay Kazimade, Senior AI Consultant di Mercedes-Benz Consulting. Non mancheranno approfondimenti su tematiche sociali come Social Inclusion, Climate Change e Tech for No Profit, che metteranno in luce il ruolo della tecnologia nel rispondere alle sfide globali. Infine, stage come GovTech e Media and Journalism offriranno una riflessione sulle innovazioni digitali nella pubblica amministrazione e nel giornalismo, completando un quadro formativo che abbraccia tutte le dimensioni della società digitale.

L’epicentro dell’innovazione: il Mainstage WMF tra cultura, tecnologia e societàIl Mainstage del WMF sarà il fulcro della manifestazione, ospitando keynote, talk, interviste, performance artistiche e momenti istituzionali. Questo spazio sarà il punto d’incontro per opinion leader internazionali provenienti dai mondi della tecnologia, della cultura e dell’innovazione, dando vita a interventi che esploreranno le sfide attuali e le opportunità del futuro. Attesi rappresentanti delle principali Big Tech come Google, Microsoft, IBM, Intel, Lenovo e Netflix, che porteranno la propria visione su soluzioni tecnologiche che affrontano le sfide globali ed esperti del calibro di Michiel Scheffer, President of the Board of the European Innovation Council | European Commission, Federico Faggin, Physicist & Microchip Inventor, Simone Bianco, Principal Investigator & Director of Computational Biology at Altos Labs, Valeria Sandei, CEO di Almawave, Alicia Hanf, Head of Institutional Ecosystem Partnerships LG NOVA, LG Electronics, Giorgio Metta, Scientific Director – IIT Italian Institute of Technology, Nestor Maslej, Research Manager Human-centered AI @Stanford University. A questi si aggiungeranno voci autorevoli da enti istituzionali e accademici, come Cineca, ESA – European Space Agency, e EIT Digital, che offriranno una prospettiva di ricerca e innovazione avanzata. Non mancheranno anche figure di rilievo culturale, come Enrico Mentana, Carlo Lucarelli, Corrado Formigli, Pablo Trincia, Alan Friedman e il premio Nobel per la Pace Riccardo Valentini. Tra i temi sociali, il procuratore Nicola Gratteri approfondirà la lotta alla criminalità organizzata, offrendo una visione unica sulla situazione attuale e le azioni in corso.

Link Utili WMF – We Make Future

I primi 42 stage formativi

I primi VC & Open Innovation stakeholder

I primi speaker annunciati

WMF – Fiera Internazionale sull’Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e il DigitaleIl 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, 214 miliardi di AUM, oltre 60 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 13.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group – Humans Leading Innovation Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.