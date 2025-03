xTool presenta la stampante per abbigliamento di nuova generazione, superando 1 milione di USD su Kickstarter in appena 1,5 ore

Adnkronos

SANTA CLARA, California, 17 marzo 2025/PRNewswire/ — xTool, azienda leader nel settore dell’incisione laser fai da te, ha annunciato la sua espansione con la stampante per abbigliamento su Kickstarter. La campagna ha raggiunto il suo obiettivo di finanziamento in 1,5 ore e ha superato 1 milione di USD. Attualmente, la stampante per abbigliamento di xTool ha raccolto circa 4 milioni di USD da oltre 689 sostenitori. Questa risposta segna l’ingresso del marchio nel settore della stampa Direct-to-Film (DTF).

Reinventare la stampa di abbigliamento

Le ricerche di mercato hanno evidenziato tre principali punti deboli nella stampa DTF tradizionale: configurazione complessa, compatibilità limitata con i tessuti e manutenzione impegnativa. “I nostri utenti amano la stampa su abbigliamento, ma sono frustrati dalle opzioni esistenti”, ha affermato Jasen Wang, fondatore e CEO di xTool. “Con la apparel printer di xTool, chiunque può creare capi di abbigliamento personalizzati all’istante, proprio come se stampasse un documento a casa.” La stampante risolve questi problemi con un funzionamento con un solo clic e può stampare su cotone, pelle, poliestere ed elastan, producendo risultati di qualità sia su tessuti scuri che chiari. La manutenzione automatica durante il suo intero ciclo di vita elimina le noiose operazioni di pulizia degli ugelli richieste dalle stampanti tradizionali.

Tecnologia all’avanguardia per la stampa di precisione

“Per ottenere un’eccezionale precisione cromatica, l’abbiamo dotata di una testina di stampa di livello industriale. La apparel printer di xTool è dotata della doppia testa di stampa Epson I1600, solitamente presente nelle stampanti DTF di fascia alta che costano più di 10.000 dollari”, ha affermato Howie Zhu, Product Director di xTool. “In combinazione con una videocamera intelligente IA da 16 MP per la calibrazione automatica, il sistema garantisce precisione fin dalla prima stampa.”

Il software Creative Space di xTool migliora l’esperienza, offrendo una piattaforma per l’ottimizzazione del design, il miglioramento delle immagini e il perfezionamento del layout, migliorando la qualità di stampa e riducendo al minimo gli sprechi. Questa soluzione rende la personalizzazione professionale degli indumenti accessibile ad aziende, professionisti dell’abbigliamento e appassionati del fai da te.

Lancio globale e disponibilità

Con oltre 500.000 utenti che personalizzano più di 80 milioni di progetti creativi, xTool si sta espandendo nel settore della personalizzazione dell’abbigliamento, consentendo a privati e aziende di creare facilmente capi di alta qualità.

La apparel printer di xTool farà il suo debutto sul mercato al Retail Technology Show di Londra il 2 aprile (stand Q58), consentendo ai presenti di fare una prova pratica. Il lancio ufficiale a livello mondiale è previsto per l’11 aprile, quando sarà disponibile per l’acquisto in tutto il mondo su xTool.com

Informazioni su xTool

xTool è un’azienda produttrice leader di taglierine laser, incisori e utensili fai da te. Fondata nel 2020 per semplificare il processo creativo, xTool ritiene che la creatività non abbia limiti e desidera soddisfare le esigenze creative fornendo soluzioni che combinano tecniche innovative e un’esperienza utente straordinaria. Per maggiori informazioni, visitare il sito xTool.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2640039/image_818002_35145313.jpg